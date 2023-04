Jumbo Visma | l’ultima idea è Matteo Jorgenson

Leggi su blogciclismo

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Negli ultimi anni di questo sport c’è una squadra che è diventata il riferimento principale sia per quanto riguarda le corse di un giorno, così come per quelle a tappe: stiamo parlando ovviamente della, intenzionata a continuare a rafforzarsi per poter dominare sempre di più la scena. Per L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Nessun articolo correlato.