Julian Assange | il convitato di pietra al Festival di Giornalismo di Perugia

La giornalista investigativa italiana Stefania Maurizi ha rotto il muro di omertà intorno al caso di Assange l'anno scorso all'Internazionale di Perugia.

... di condannare la guerra di aggressione degli Stati Uniti contro l'Iraq come una violazione del diritto internazionale Perché non si batte per il rilascio del giornalista, che rischia ...19 aprile 2023 Patrick Boylan Autore: FREEItaliaUno stupratore, un terrorista e una spia che ha sulle mani il sangue di innocenti. Con queste pesantissime accuse" giornalista che con la sua organizzazione WikiLeaks ha rivelato al mondo le prove di crimini di guerra, torture e altri sporchi segreti dei potenti " da oltre un decennio è al centro ...

Cittadinanza onoraria a Julian Assange, eroe dei nostri (bui) tempi articolo21

Articolo21, con Free Assange Italia, Italiani per Assange e La mia voce per Assange, ha inviato a consigliere e consiglieri capitolini una mozione che invoca la cittadinanza romana onoraria per il fon ...CyberCultura - Oggi esce in italiano il libro-exposé di Nils Melzer, "Il Processo a Julian assange" - Assente dal programma ufficiale del Festival, il caso Assange rientrerà dalla finestra: un gruppo ...