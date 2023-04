Julia Ituma | l' Igor Volley Novara torna in campo | compagne in lacrime prima del match

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Non vergognatevi di avere paura del buio. Le paure vanno dette per poterle cacciare via. Le paure sono nelle teneb… - LiaCapizzi : Sulla morte di Julia Ituma troppe parole risultano fuori luogo e irrispettose. Poi però leggi Annalisa Cuzzocrea e… - LegaVolleyFem : La Lega Pallavolo Serie A Femminile si stringe intorno alla famiglia, alle compagne di squadra e alla società… - primumvivere2 : Come Julia Ituma, stasera. Senza telecamere e senza balconi. C'è un limite al dolore che una persona può sopportare, e questo è tutto. - StellaSirio60 : RT @fanpage: 'Non vergognatevi di avere paura del buio. Le paure vanno dette per poterle cacciare via. Le paure sono nelle tenebre ma quand… -

Commozione, silenzi e applausi per il ritorno in campo dell'Igor Novara , all'indomani dei funerali di, la pallavolista diciottenne morta tragicamente il 13 aprile scorso a Istanbul . La squadra novarese gioca a Chieri ( Torino ) contro la Reale Mutua Fenera l'andata dei quarti dei playoff ...... quarta in regular season, dall'altra le zanzare di Stefano Lavarini, quinte in classifica e a caccia di una bella prestazione per ricordare nel migliore dei modi. Si preannuncia grande ...Le zanzare di Stefano Lavarini vogliono sfruttare il campo di casa per vincere e ricordare al, ma la formazione di Giulio Bregoli non parte certo battuta. Si preannuncia grande battaglia:...

Julia Ituma, il ricordo di Maurizia Cacciatori: «La sua morte è colpa della società che non ascolta i giovani» Open

