Julia Ituma, il ricordo di Maurizia Cacciatori: «La sua morte è colpa della società che non ascolta i giovani» (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’ex campionessa di pallavolo Maurizia Cacciatori dice che la morte di Julia Ituma è «una cicatrice profonda per tutta la società». Che è spesso «troppo indaffarata per ascoltare il grido d’allarme delle nuove generazioni, ancora segnate dai due anni di pandemia». Cacciatori si sente «sconfitta. Come tutti coloro che amavano Julia, che vedevano in lei il futuro della pallavolo italiana e che più in generale hanno a cuore l’avvenire dei giovani di oggi. Sono tanto vicina a sua mamma e alla sua famiglia che posso immaginare devastata da un dolore che non si può misurare». Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera l’ex giocatrice aggiunge che «viviamo in una ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’ex campionessa di pallavolodice che ladiè «una cicatrice profonda per tutta la». Che è spesso «troppo indaffarata perre il grido d’allarme delle nuove generazioni, ancora segnate dai due anni di pandemia».si sente «sconfitta. Come tutti coloro che amavano, che vedevano in lei il futuropallavolo italiana e che più in generale hanno a cuore l’avvenire deidi oggi. Sono tanto vicina a sua mamma e alla sua famiglia che posso immaginare devastata da un dolore che non si può misurare». Nell’intervista rilasciata al CorriereSera l’ex giocatrice aggiunge che «viviamo in una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Non vergognatevi di avere paura del buio. Le paure vanno dette per poterle cacciare via. Le paure sono nelle teneb… - LiaCapizzi : Sulla morte di Julia Ituma troppe parole risultano fuori luogo e irrispettose. Poi però leggi Annalisa Cuzzocrea e… - LegaVolleyFem : La Lega Pallavolo Serie A Femminile si stringe intorno alla famiglia, alle compagne di squadra e alla società… - 361_magazine : L'ex campionessa #MauriziaCacciatori parla di #JuliaItuma - CeciliaSironi : Sì, servirebbe una 'carezza', per tutti....Sarebbe un antidoto anche alle guerre ?????????? -