Juan Carlos è già a Londra e ha in programma un pranzo con Carlo III (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’ex re Juan Carlos è già arrivato a Londra anche se non è chiaro fino a quando ci rimarrà. Il quotidiano Daily Mail ha pubblicato alcune fotografie in cui si vede il padre dell’attuale re Felipe VI uscire dal prestigioso locale Oswalds dove lunedì sera era a cena con un gruppo di amici. Come riporta la stampa britannica, non si tratta di un locale qualsiasi, ma di un luogo esclusivo situato al centro di Mayfair, la cui lista di clienti abituali include membri della Famiglia Reale, come la regina Camilla e il principe William. Vestito con una giacca blu navy e una cravatta rosa, il re emerito ha salutato con un ampio sorriso la stampa che era presente. E proprio a proposito di Famiglia Reale, pare che Juan Carlos abbia già ottenuto un invito dall’attuale re ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’ex reè già arrivato aanche se non è chiaro fino a quando ci rimarrà. Il quotidiano Daily Mail ha pubblicato alcune fotografie in cui si vede il padre dell’attuale re Felipe VI uscire dal prestigioso locale Oswalds dove lunedì sera era a cena con un gruppo di amici. Come riporta la stampa britannica, non si tratta di un locale qualsiasi, ma di un luogo esclusivo situato al centro di Mayfair, la cui lista di clienti abituali include membri della Famiglia Reale, come la regina Camilla e il principe William. Vestito con una giacca blu navy e una cravatta rosa, il re emerito ha salutato con un ampio sorriso la stampa che era presente. E proprio a proposito di Famiglia Reale, pare cheabbia già ottenuto un invito dall’attuale re ...

