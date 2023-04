Johnny Depp e Mark Wahlberg hanno rifiutato Ocean's Eleven, ma per George Clooney "ora lo stanno rimpiangendo" (Di mercoledì 19 aprile 2023) Johnny Depp e Mark Wahlberg sono tra le star che hanno rifiutato l'offerta di Steven Soderbergh di recitare in Ocean's Eleven, ma come spiega George Clooney adesso se ne pentono. George Clooney ha rivelato che molte famose star, tra cui Johnny Depp e Mark Wahlberg, hanno mandato a quel paese lui e Steven Soderbergh rifiutando Ocean's Eleven, "ma adesso lo rimpiangono". Ospiti del TCM Classic Film Festival 2023, Clooney e Soderbergh hanno rievocato la genesi del loro hit Ocean's Eleven, svelando alcuni ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 aprile 2023)sono tra le star chel'offerta di Steven Soderbergh di recitare in's, ma come spiegaadesso se ne pentono.ha rivelato che molte famose star, tra cuimandato a quel paese lui e Steven Soderbergh rifiutando's, "ma adesso lo rimpiangono". Ospiti del TCM Classic Film Festival 2023,e Soderberghrievocato la genesi del loro hit's, svelando alcuni ...

