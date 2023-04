John Wick 5: il regista del franchise svela il suo cast da sogno per un ipotetico sequel (Di mercoledì 19 aprile 2023) Al momento non ci sono piani per proseguire la saga principale, ma l'enorme successo al box-office di John Wick 4 potrebbe spingere Lionsgate a dare il via libera al quinto capitolo. Mentre John Wick continua a sbancare il box-office (al momento è il film della saga con i più alti incassi di sempre), si continua a parlare di un ipotetico John Wick 5. Sia Keanu Reeves sia il regista Chad Stahelski hanno più volte detto di voler far riposare il personaggio di John Wick, pur dichiarandosi aperti a ogni possibilità. Proprio Chad Stahelski ha stilato un fantacasting per un ipotetico quinto capitolo di John Wick ai microfoni di The Direct: "Ci sarebbe una ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 aprile 2023) Al momento non ci sono piani per proseguire la saga principale, ma l'enorme successo al box-office di4 potrebbe spingere Lionsgate a dare il via libera al quinto capitolo. Mentrecontinua a sbancare il box-office (al momento è il film della saga con i più alti incassi di sempre), si continua a parlare di un5. Sia Keanu Reeves sia ilChad Stahelski hanno più volte detto di voler far riposare il personaggio di, pur dichiarandosi aperti a ogni possibilità. Proprio Chad Stahelski ha stilato un fantaing per unquinto capitolo diai microfoni di The Direct: "Ci sarebbe una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... breecorner : RT @CinetelWeb: Top 10 #Cinetel #BoxOfficeItalia 18/04: 1 SUPER MARIO BROS (€202829) 2 L'ESORCISTA DEL PAPA (76371) 3 AIR (38471) 4 SCORDAT… - GianlucaOdinson : John Wick, il regista rivela con quali attori vorrebbe lavorare per potenziali sequel e spin-off - CinetelWeb : Top 10 #Cinetel #BoxOfficeItalia 18/04: 1 SUPER MARIO BROS (€202829) 2 L'ESORCISTA DEL PAPA (76371) 3 AIR (38471) 4… - DelgeIl : Guardando film come questo, oldboy, lady vendetta, mr vendetta, man from nowhere, bittersweet Life ho capito che no… - VanipentaH23670 : RT @GarudaO7: Inkosaari #AgentTrailer ni John wick tho compare chesthe egaresi mingandi.. 21st century lo action genre redefine chesina fra… -