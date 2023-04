Joe Biden ha riconosciuto Rishi Sunak al suo arrivo in Irlanda: questo video è stato tagliato (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un nuovo contenuto si è aggiunto alla miriade di quelli condivisi sui social per testimoniare la presunta inettitudine del presidente statunitense Joe Biden. Riguarda la sua recente visita in Irlanda, dove si è recato per incontrare il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak, nell’ambito di una permanenza di quattro giorni del presidente Usa in Irlanda del Nord e Irlanda. Occasione nella quale, sostengono gli utenti sul web, non avrebbe riconosciuto il leader britannico. Per chi ha fretta: Circola l’ennesima clip volta a mettere in cattiva luce il presidente Usa Joe Biden Gli utenti sostengono che mostrerebbe il momento in cui non riconosce il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, nel momento in ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un nuovo contenuto si è aggiunto alla miriade di quelli condivisi sui social per testimoniare la presunta inettitudine del presidente statunitense Joe. Riguarda la sua recente visita in, dove si è recato per incontrare il primo ministro del Regno Unito, nell’ambito di una permanenza di quattro giorni del presidente Usa indel Nord e. Occasione nella quale, sostengono gli utenti sul web, non avrebbeil leader britannico. Per chi ha fretta: Circola l’ennesima clip volta a mettere in cattiva luce il presidente Usa JoeGli utenti sostengono che mostrerebbe il momento in cui non riconosce il primo ministro del Regno Unito,, nel momento in ...

