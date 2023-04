JJ4 | l' orsa | Ho fiducia nella magistratura | il meme virale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi «Vaccino pericoloso, lo sequestro». Ma Speranza provò a fermare il Pm ??? Nuova ecotassa: colpiti… - iacopo_melio : Questa notte hanno catturato JJ4, l’orsa sulla quale pende un’ordinanza di abbattimento per ora sospesa dal Tar, me… - enpaonlus : Catturata questa notte l’orsa Jj4 con i suoi piccoli. ENPA LEIDAA e OIPA: “Il decreto del TAR che sospende l’ordina… - pinino65 : #orsajj4 Jj4, l’#Ordine dei #veterinari del Trentino contro l’#eutanasia: “Nessun iscritto provochi la morte dell’… - fendente1 : RT @enpaonlus: #JJ4 Sulla condanna a morte dell’orsa, Elly Schlein glissa e si affida coraggiosamente (sic!) alla “decisione delle autorità… -

Intanto l', catturata la scorsa notte in una trappola - tubo, è in attesa della sentenza del ... da Quarta Repubblica del 19 aprile 2023 Per approfondire Catturato l'orso assassino. Adesso ..."L'avremmo abbattuta anche subito", dice in conferenza stampa il Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti dell', che è stata catturata il 17 aprile notte e ora è nella gabbia del Casteller, dove viene rinchiuso anche M62 (in condizioni che sono valse una denuncia per maltrattamento degli animali nel ...I veterinari del Trentino si sono schierati contro l' abbattimento dell', stabilito dal presidente della provincia autonoma in quota Lega Maurizio Fugatti, dopo che l'animale ha ucciso un giovane, Andrea Papi, mentre correva nei boschi sul monte Peller, luogo di ...

L'orsa JJ4 catturata in Trentino: aveva ucciso il runner Andrea Papi. Rallentata dalla neve e da tre cuccioli… la Repubblica

L’Ordine dei Veterinari sollecitano gli iscritti a non assumere iniziative che possano provocare la morte dell’orsa perché contrario al proprio Codice Deontologico Di seguito pubblichiamo il documento ...La Provincia di Trento sembra voler uccidere l'orsa JJ4 costi quello che costi. Come se farlo potesse riparare alla tragedia o cambiasse qualcosa nella convivenza delle persone con gli orsi. Ma è poss ...