Jeremiah Fraites procede «Piano Piano» verso la sua carriera da solista

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il 24 marzo, giorno di apertura delle prenotazioni online, è bastato un solo minuto per raggiungere il sold out del debutto live del lavoro dadi, co-fondatore dei Lumineers, nella cornice di OGR Torino. E lo stesso è avvenuto per il concerto “aggiuntivo”. Alla fine, gli show dell’11 marzo hanno oltrepassato le (alte) aspettative degli appassionati: l’artista, grazie alla particolare struttura della location e all’assenza di un palco tradizionale, ha suonato a pochi centimetri dal pubblico. «Ogr è la venue perfetta per il mio nuovo album, il luogo ideale per la prima esibizione live di questo disco. Il Duomo è un luogo più piccolo rispetto a quelli a cui sono abituato, molto bello e davvero unico. L’ambiente perfetto per ascoltare...