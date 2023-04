Jennifer Garner su cosa significa oggi essere genitori di figli adolescenti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Jennifer Garner ha espresso la sua personale opinione riguardo ciò che significa, oggi, essere genitori di figli adolescenti. Garner ha avuto tre figli insieme all’ex marito Ben Affleck e ha di recente avuto modo di fare riflessioni importanti durante un’intervista rilasciata al magazine statunitense People in occasione della premiere del suo nuovo film, The Last Thing He Told Me al Regency Village Theatre di Los Angeles. L’attrice ha dichiarato che capisce perfettamente quanto possa essere difficile essere un’adolescente al giorno d’oggi, in una società che sta vivendo trasformazioni importanti. “Ho molto a cuore gli adolescenti”, ha detto ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 19 aprile 2023)ha espresso la sua personale opinione riguardo ciò chediha avuto treinsieme all’ex marito Ben Affleck e ha di recente avuto modo di fare riflessioni importanti durante un’intervista rilasciata al magazine statunitense People in occasione della premiere del suo nuovo film, The Last Thing He Told Me al Regency Village Theatre di Los Angeles. L’attrice ha dichiarato che capisce perfettamente quanto possadifficileun’adolescente al giorno d’, in una società che sta vivendo trasformazioni importanti. “Ho molto a cuore gli”, ha detto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimonaCroisette : RT @TataChips86: Non mi sono dimenticata di Lei. Tantissimi Auguri Jennifer Garner l'unica e sola Sydney Bristow. - TataChips86 : Non mi sono dimenticata di Lei. Tantissimi Auguri Jennifer Garner l'unica e sola Sydney Bristow. - OliviaBucca : 'La bellezza viene da una vita ben vissuta. Se hai vissuto bene le linee del sorriso si trovano nei posti giusti, e… - Mauxa : Ecco le immagini dell'anteprima di The Last Thing He Told Me, la serie tv con #JenniferGarner, Nikolaj Coster-Walda… - Cuca_garcia1 : RT @TataChips86: Nel giro di poco sono ritornate le Donne di J.J. Abrams. Anna Torv in #TheLastOfUs Jennifer Garner su Apple tv con #TheLa… -