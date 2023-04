Jaguar land Rover investirà 15 miliardi di sterline per elettrificazione (Di mercoledì 19 aprile 2023) GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jaguar land Rover ha annunciato una serie di piani per accelerare la sua transizione verso il ruolo di leader mondiale nella produzione di auto Modern Luxury. E’ stato infatti rivelato che lo stabilimento di Halewood, nel Regno Unito, diventerà un impianto di produzione per unità interamente elettriche e che l’architettura della prossima generazione di SUV di medie dimensioni, l’EMA (Electrified Modular Architecture), sarà ora destinata a veicoli puramente elettrificati. In un incontro con i media di tutto il mondo, presso il centro Jaguar land Rover di Gaydon, il Chief Executive Adrian Mardell ha riaffermato l’impegno dell’azienda nella sua strategia Reimagine, che riposizionerà la società in un nuovo ruolo di produttore di auto elettriche Modern ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 aprile 2023) GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) –ha annunciato una serie di piani per accelerare la sua transizione verso il ruolo di leader mondiale nella produzione di auto Modern Luxury. E’ stato infatti rivelato che lo stabilimento di Halewood, nel Regno Unito, diventerà un impianto di produzione per unità interamente elettriche e che l’architettura della prossima generazione di SUV di medie dimensioni, l’EMA (Electrified Modular Architecture), sarà ora destinata a veicoli puramente elettrificati. In un incontro con i media di tutto il mondo, presso il centrodi Gaydon, il Chief Executive Adrian Mardell ha riaffermato l’impegno dell’azienda nella sua strategia Reimagine, che riposizionerà la società in un nuovo ruolo di produttore di auto elettriche Modern ...

