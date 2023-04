Jaguar GT elettrica anteprima. Pronta nel 2024

(Di mercoledì 19 aprile 2023) UnaGTnel futuro prossimo. Nel giro di 5 anni il GruppoLand Rove r investirà 25 miliardi di sterline per accelerare il processo di elettrificazione.GT, come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Insideevsitalia : ? Nel 2024 Jaguar presenterà una GT elettrica, che sarà l'auto più potente mai costruita dalla Casa. #Jaguar - Giornaleditalia : Santucci, Jaguar Land Rover Italia: 'Entro il 2039, azienda a zero emissioni. Nel 2025, una gamma interamente elett… - RideDriveLive : RT @RideDriveLive: #Auto #sportive #elettriche quali sono come vanno e che prestazioni hanno. ??Tutto sulle auto sportive a trazione elet… -

UnaGTnel futuro prossimo. Nel giro di 5 anni il GruppoLand Rove r investirà 25 miliardi di sterline per accelerare il processo di elettrificazione.GT, come ...: la primasarà una GT a 4 porte e arriverà nel 2025 A proposito di questa auto, oggiha rivelato nuovi dettagli e pubblicato un teaser che vi mostriamo qui sotto che offre un ...... l'elettrificazione comporterà il riposizionamento verso l'alto dell'intera, futura gamma, ... che allestisce carrozzerie stampate, sarà ampliato ulteriormente per l'offensiva, per ...

Il futuro di Jaguar prende forma e inizierà nel 2024 InsideEVs Italia

Jaguar Land Rover ha annunciato una serie di piani ambiziosi per accelerare la transizione dell'azienda verso il futuro delle auto elettriche modern luxury. Il Chief Executive Adrian Mardell ha presen ...Jaguar GT elettrica anteprima. Nei prossimi 5 anni il Gruppo Jaguar Land Rover investirà 25 miliardi di sterline per il processo di elettrificazione.