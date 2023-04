Jacobelli | “Pioli è riuscito a lavorare in maniera ottimale con la squadra”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milansette : TMW Radio - cielorossonero : RT @MilanNewsit: TMW Radio - Jacobelli: 'Pioli ha vinto tatticamente su Spalletti' - sportli26181512 : TMW Radio - Jacobelli: 'Pioli ha vinto tatticamente su Spalletti': Xavier Jacobelli, giornalista, ha rilasciato un'… - NunquamDeorsum : RT @MilanNewsit: TMW Radio - Jacobelli: 'Pioli ha vinto tatticamente su Spalletti' - MilanNewsit : TMW Radio - Jacobelli: 'Pioli ha vinto tatticamente su Spalletti' -

...tornare in Italia ed il Milan e la Roma seguirebbero il suo profilo" Anche Xavierha ... Il Milan Diciamo chemerita la panchina del Milan per quanto fatto negli ultimi anni, se poi ...di XavierLa fortuna, si sa, è cieca. È la sfortuna che ci vede benissimo e la fotografa ... Nel gioco delle parti,e Gasp si sono scambiati i ruoli: tanto gennaio era stato rovinoso per ...Il giornalista ha commentato i recenti successi della squadra bianconera, tra cui quello in Champions contro il Tottenham: Poiha tratteggiato un quadro roseo sulla situazione attuale del ...

TMW Radio - Jacobelli: "Pioli ha vinto tatticamente su Spalletti" Milan News

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole ...Xavier Jacobelli, giornalista, ha rilasciato un'intervista a TMW Radio soffermandosi anche su Stefano Pioli: “Pioli ha vinto tatticamente su Spalletti. Tre partite, tra campionato ...