(Di mercoledì 19 aprile 2023) Xavierha parlato dell’in vista del match in casa contro il, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.– Queste le parole di Xaviersull’nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Cosa mi aspetta dall’? Per l’questa è un’propizia, soprattutto per mettere all’angolo le delusioni di campionato. Una squadra che perde undici volte in campionato inevitabilmente accusa questa cosa. Ora però,la vittoria di, l’ma vietato pensare di avere la qualificazione in pugno perché la Champions è una trappola. Ilè un’ottima squadra e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Jacobelli: «Inter-Benfica, dopo Lisbona occasione ghiotta ma vietato...» - - internewsit : Jacobelli: «Calciopoli? Improbabile una riapertura dopo 17 anni» - - internewsit : Jacobelli: «Inter, prestazione da Champions League! Bastoni...» - - internewsit : Jacobelli: «Inter, sicura di ridare Lukaku? Suoi i 3 gol più preziosi» - -

di XavierFiorentina - Atalanta, così come Atalanta - Fiorentina, non è e non sarà mai una partita ... Il pareggio non le consente di agganciare l'al quinto posto guadagnando comunque un ...Si sofferma sul prossimo mercato dell'Xaviernel suo editoriale per Sportitalia.com e in particolare sul futuro di Lukaku . Questi i passaggi principalidi XavierPer la prima volta l'allievo Motta ha battuto il maestro Gasperini e l'ha fatto alla ... Fino a questa vigilia di Pasqua, amarissima per i bergamaschi che potevano agganciare l'...

Jacobelli: «Inter-Benfica, dopo Lisbona occasione ghiotta ma vietato…» Inter-News.it

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Xavier Jacobelli, giornalista: “La partita di questa sera Dobbiamo ricordare come Napoli, Milan e Inter abbiano la ...Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc. “La partita di questa sera Dobbiamo ricordare come Napoli, Milan e Inter abbiano la ...