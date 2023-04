Jack Miller si mangia le mani | “KTM | scusami | potevamo vincere!”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Un mea culpa grande come una casa. Un’ammissione di colpa che non si può controvertere.silealle fine del Gran Premio delle Americhe: l’asfalto di Austin si è rivelato essere scivoloso come una saponetta mietendo diverse vittime. Una di queste è l’ex Ducati che al momento della caduta era in terza posizione e poteva attaccare, tranquillamente, il primo posto di Alex Rins di LCR Team Honda. Una consapevolezza che non è sfuggita all’australiano. Le dichiarazioni didi KTM: “La moto era fantastica da guidare, poi…” (Credit foto – pagina Facebook del pilota)“È stato un peccato – ha ammessodi KTM, nelle dichiarazioni riportate da Speedweek, dopo il Gran Premio delle Americhe andato in scena la scorsa ...