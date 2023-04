Italia Viva: “L’amministrazione Quarto continua a tassare i massafresi” (Di mercoledì 19 aprile 2023) A Massafra, dal 3 aprile sono nuovamente attivi i parcheggi a pagamento. Le “strisce blu “ sono state riattivate dalL’amministrazione con il solo obiettivo di fare un facile guadagno (tra ticket e multe) a scapito di residenti e i commercianti , data la scarsità di stalli gratuiti.. I parcheggi a pagamento non risolvono il problema del traffico ma spostano i flussi veicolari nelle vie interne. La sola sosta a pagamento non decongestiona la viabilità urbana e non migliora l’accessibilità dei luoghi. L’amministrazione non propone nessuna compensazioni per migliorare la mobilità, si impongono le strisce blu senza agevolazioni per i residenti, senza nessun miglioramento nel trasporto pubblico, senza l’aumento delle piste ciclabili, senza nessun azione per migliorare la mobilità sostenibile. L’obiettivo di Quarto resta sempre ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 19 aprile 2023) A Massafra, dal 3 aprile sono nuovamente attivi i parcheggi a pagamento. Le “strisce blu “ sono state riattivate dalcon il solo obiettivo di fare un facile guadagno (tra ticket e multe) a scapito di residenti e i commercianti , data la scarsità di stalli gratuiti.. I parcheggi a pagamento non risolvono il problema del traffico ma spostano i flussi veicolari nelle vie interne. La sola sosta a pagamento non decongestiona la viabilità urbana e non migliora l’accessibilità dei luoghi.non propone nessuna compensazioni per migliorare la mobilità, si impongono le strisce blu senza agevolazioni per i residenti, senza nessun miglioramento nel trasporto pubblico, senza l’aumento delle piste ciclabili, senza nessun azione per migliorare la mobilità sostenibile. L’obiettivo diresta sempre ...

