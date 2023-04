Italia-Russia: amb. Razov, 'valutazioni politiche rientrano in mio ruolo' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Le ''valutazioni politiche'' rientrano nel ruolo dell'ambasciatore. Così Sergey Razov, ambasciatore russo in Italia per dieci anni, ha risposto in una intervista alle agenzie di stampa Ria Novosti e Tass alle valutazioni del vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani sul ruolo svolto in Italia. ''I miei compiti di ambasciatore sono sanciti dalla legge federale russa in materia'', ha detto Razov, affermando che ''nei miei 30 anni di attività come ambasciatore in vari Paesi mi sono attenuto rigorosamente ai requisiti, che implicano direttamente anche le relative "valutazioni politiche"''. Razov ha poi affrontato il tema delle ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Le ''''neldell'ambasciatore. Così Sergey, ambasciatore russo inper dieci anni, ha risposto in una intervista alle agenzie di stampa Ria Novosti e Tass alledel vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani sulsvolto in. ''I miei compiti di ambasciatore sono sanciti dalla legge federale russa in materia'', ha detto, affermando che ''nei miei 30 anni di attività come ambasciatore in vari Paesi mi sono attenuto rigorosamente ai requisiti, che implicano direttamente anche le relative ""''.ha poi affrontato il tema delle ...

