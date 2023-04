Italia-Olanda in tv oggi: canale, orario e diretta streaming World Cup femminile 2023 pallanuoto (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tutto pronto per Italia-Olanda, partita valevole per il Girone 1 della seconda fase della World Cup femminile 2023 di pallanuoto. Il Setterosa di Carlo Sillipo, già certa della qualificazione alla Superfinal di Long Beach (23-25 giugno), tornano in vasca per confrontarsi con un’altra grande squadra e crescere ancora. Non sarà però facile superare la formazione olandese, imbattuta nella prima fase e a caccia di un altro successo. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.00 Italiane di mercoledì 19 aprile ad Atene, in Grecia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Olanda della seconda fase della nuova competizione mondiale ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tutto pronto per, partita valevole per il Girone 1 della seconda fase dellaCupdi. Il Setterosa di Carlo Sillipo, già certa della qualificazione alla Superfinal di Long Beach (23-25 giugno), tornano in vasca per confrontarsi con un’altra grande squadra e crescere ancora. Non sarà però facile superare la formazione olandese, imbattuta nella prima fase e a caccia di un altro successo. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.00ne di mercoledì 19 aprile ad Atene, in Grecia. Di seguito, le informazioni per seguire inla partitadella seconda fase della nuova competizione mondiale ...

