(Di mercoledì 19 aprile 2023) Vanno in pensione le vecchie divise. Per, steward e addetti di terra di Itaarrivano le nuove uniformi firmate da Brunello Cucinelli. Un’occasione, questa, per varare il nuovo galateo che il personale dovrà rispettare. La compagnia l’ha ufficialmente diramato ai dipendenti. Si tratta diche, in realtà, dalla vecchia Alitalia vengono “tramandate” alla nuova compagnia, decollata nell’ottobre del 2021. Sono in linea con quelle delle altre aviolinee. Ma il nuovo galateo, come recita l’incipit del regolamento, vuole avere il marchio dell’italianità. Infatti, «le nostre uniformi non sono abiti da lavoro. Sono un modo per portare nel mondo lo stile, l’eleganza e la qualità del bel vestire italiano». Di qui il lookbook per «mantenere in ogni momento un aspetto impeccabile, elegante, e in linea ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Barba sotto i 5 millimetri, orecchini solo per le donne, vietato masticare la gomma, vietati piercing e tatuaggi vi… - vaticannews_it : #PapaFrancesco conferma ai dirigenti e al personale di @ita_airways i prossimi viaggi: 'Tra due settimane andrò i… - SecolodItalia1 : Ita Airways, le regole a piloti e hostess: niente piercing e tatuaggi visibili, capelli puliti (e non solo)… - Andrearey91 : Ita Airways e il galateo per piloti e hostess: niente fumo, cicche e mani in tasca, ecco le regole @corriere - MasterblogBo : Fonte: -

Di: Redazione Sardegna Livemette a punto una guida di stile e portamento per i propri piloti e assistenti di voli. Il "lookbook" è "un prezioso strumento creato per aiutarti a mantenere ...... restituita alla famiglia la gavetta dell'alpino Antonio Tersigni IL CODICE DI CONDOTTA Le regole diper piloti, hostess e steward Operazione della Dia Mafia e voto di scambio, 18 arresti ...I piloti, sia uomini che donne, devono sempre tenere 'un aspetto impeccabile, elegante, in linea con i valori di'. Così la compagnia aerea di Stato () detta un Codice piuttosto severo - su come indossare la divisa, ma non solo: dà indicazioni anche su come portare barba, capelli, piercing e ...

Ita Airways, dal divieto di fumare ai pantaloni con la cintura: ecco le rigide regole per il personale TGCOM

Ita Airways ha pubblicato le nuove regole per hostess, stewart e piloti. Si tratta di un vero e proprio Codice di condotta pensato per il personale viaggiante: ecco tutti i divieti imposti ai dipenden ...Divieto assoluto di orecchino per gli uomini. Per le donne, ammesse le "perle bianche classiche o i punto luce dorati o argentati a bottone", ma non più grandi di un centimetro. Ita Airways mette a pu ...