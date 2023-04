Isola, Ilary Blasi e il cambio di look: «Sembra Amanda Lear». Poi la frecciatina in diretta a Francesco Totti (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’Isola dei Famosi è appena iniziata e Ilary Blasi ha già “sfamato” il popolo di twitter con le sue frecciatine e il suo attesissimo cambio di look. Per la prima puntata la conduttrice ha sfoggiato una nuova frangetta e una piega stile anni ’80, un po’ Barbie, che ha scatenato l’ironia del web. La frecciatina di Ilary Blasi all’ex Francesco Totti Sulle note di “Freedom” di Robbie Williams Ilary Blasi ha fatto il suo ingresso in studio per la prima puntata dell’Isola dei Famosi in onda lunedì 17 aprile. Nemmeno il tempo di partire ed ecco che la conduttrice ha giocato subito sui doppi sensi lanciando una frecciatina nemmeno troppo velata all’ex ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’dei Famosi è appena iniziata eha già “sfamato” il popolo di twitter con le sue frecciatine e il suo attesissimodi. Per la prima puntata la conduttrice ha sfoggiato una nuova frangetta e una piega stile anni ’80, un po’ Barbie, che ha scatenato l’ironia del web. Ladiall’exSulle note di “Freedom” di Robbie Williamsha fatto il suo ingresso in studio per la prima puntata dell’dei Famosi in onda lunedì 17 aprile. Nemmeno il tempo di partire ed ecco che la conduttrice ha giocato subito sui doppi sensi lanciando unanemmeno troppo velata all’ex ...

