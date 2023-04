Isola dei Famosi | Suor Anna Alfieri sulla partecipazione di Cristina Scuccia al reality

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : ‘Ndrangheta a Milano, 20 anni al figlio del boss della Comasina Pepè Flachi. Franco Terlizzi, ex naufrago dell’Isol… - MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - SLN_Magazine : Ascolti tv, vince 'L'Isola dei Famosi': 2.919.000 spettatori. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - caffeucciosoc : Ilary Blasi zittisce gli hater? Nelle ultime ore la conduttrice de L’isola dei famosi ha postato questa storia sen… - Fra_Lugano : RT @DetourismVenice: Venezia a #PRIMAVERA: a spasso tra i sestieri, alla scoperta dei #tesori nascosti di palazzi, giardini e collezioni d'… -

Tra i 16 naufraghi della nuova edizione de L'Famosi c'è anche l'ex Suor Cristina , all'anagrafe Cristina Scuccia : una partecipazione che ha già scatenato diversi commenti e polemiche e l'ultima di queste arriva da Suor Anna Monia ...... mentre saranno regolarmente in onda le strisce quotidiane del daytime di Amici 22 e quella de L'famosi 2023, in programma rispettivamente alle 16:10 e alle 16:40 sulla rete ammiraglia. Il ...Ogni visitatore ha avuto la possibilità di scegliere e indossare unocappelli di Lorenzo e lasciare un segno del proprio passaggio sull'piantando un fiore con il proprio nome e scoprendo ...

"L'Isola dei Famosi", Ilary Blasi apre la nuova edizione con delle frecciatine a Totti TGCOM

La selezione di giochi in arrivo in Game Pass tra aprile e maggio è alquanto variegata: da Redfall a The Last Case of Benedict Fox, scopriamoli tutti!Uno dei membri del Consiglio Nazionale scuola della CEI, Suor Anna Alfieri ha commentato la partecipazione di Suor Cristina al reality de L'Isola dei Famosi. Vediamo insieme cosa ha detto. Tra i 16 ...