Isola Dei Famosi: Ex Naufrago Condannato! (Di mercoledì 19 aprile 2023) Poche ore fa, é arrivata la sentenza del Tribunale che ha condannato l'ex Naufrago Franco Terlizzi a tre anni e mezzo di reclusione. L'accusa per lui é quella di essere stato il prestanome del boss della 'ndrangheta milanese Davide Flachi. Una brutta vicenda giudiziaria iniziata lo scorso settembre con l'arresto appunto di Terlizzi, del boss e di altre persone. Ecco i dettagli della vicenda! Franco Terlizzi condannato a tre e anni e mezzo di carcere L'ex Naufrago dell'Isola dei Famosi Franco Terlizzi, è stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione per una vicenda legata ad attività illecite riconducibili alla 'ndrangheta del Nord. L'ex Naufrago era stato arrestato insieme a Davide Flachi, figlio del boss della Comasina Pepé. Per il figlio del boss, è arrivata una condanna a 20 anni di reclusione.

