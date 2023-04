Isola dei Famosi 2023 | è già caos | primo scontro di fuoco sull’isola

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Lunedì 17 Aprile è andata in onda la prima puntata dell’dei. Anche quest’anno il reality è partito con il botto con un’Ilary davvero carichissima. Intanto, l’esito delle nomination, sembra non essere particolarmente piaciuto ai naufraghi nominati. In particolare, Marco Predolin ha avuto un forte sfogo durante il daytime andato in onda ieri, 18 aprile, su L'articolo proviene da KontroKultura.