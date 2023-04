Isola dei famosi 2023 | Chirstopher Leoni ha una fidanzata segreta!

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il modello brasiliano Christopherè arrivato in Honduras, all’dei, lunedì scorso ed è già uno dei concorrenti più discussi sul web. È noto per aver recitato in importanti fiction come “L’onore e il rispetto” e “Pupetta – Il coraggio e la passione”, ma anche per aver partecipato al talent show “Ballando con le Stelle” sette anni fa, in coppia con Ekaterina Vaganova. Il suo punto di forza è sicuramente lo sguardo magnetico, nonché la sua importante presenza scenica. Ma da alcune indiscrezioni e qualche intervista rilasciata, sembrerebbe che il naufrago non sia solo nella vita, ma abbia una famiglia che ha tenuto ben nascosta dai riflettori.dei, come si descrive ChristopherChristopher ...