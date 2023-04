Isola, Cristina Scuccia e Pamela Camassa: attimi di tensione (Di mercoledì 19 aprile 2023) La partecipazione di Cristina Scuccia sta generando la curiosità immaginata ancor prima dell’inizio del reality. La sua presenza è quella più chiacchierata al momento e sono in molti a seguire attivamente le dinamiche legate ai primi giorni in Honduras. I telespettatori si ritrovano per la prima volta a seguire un’ex Suora tra i partecipanti di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) La partecipazione dista generando la curiosità immaginata ancor prima dell’inizio del reality. La sua presenza è quella più chiacchierata al momento e sono in molti a seguire attivamente le dinamiche legate ai primi giorni in Honduras. I telespettatori si ritrovano per la prima volta a seguire un’ex Suora tra i partecipanti di L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipOne_it : 'Suor Anna Alfieri svela la verità sul percorso di Cristina Scuccia dopo i voti: le sue critiche alla partecipazion… - GossipOne_it : 'Suor Anna Alfieri svela la verità sul percorso di Cristina Scuccia dopo i voti: le sue critiche alla partecipazion… - MondoTV241 : Isola dei Famosi, Suor Anna Alfieri contro Cristina Scuccia, sconcerto per il suo percorso sia in convento che fuor… - koe0712 : La mia classifica della prima puntata dell'#isola ???? Helena ???? Nathaly ???? Cristina ???? Corinne ???? Jalisse ???? Andr… - andreastoolbox : Cristina Scuccia, parla suor Anna: 'Dispiaciuta per sue scelte dopo la vita religiosa' #Scuccia, #Cristina #parla… -