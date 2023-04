Isola 2023, concorrenti puniti: regolamento violato. Cos'è successo (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'avventura dell'Isola dei Famosi 2023 è iniziata. Dopo la prima puntata di lunedì 17 aprile i naufraghi hanno trascorso la loro prima notte. Non tutti però sono riusciti ad addormentarsi a causa della pioggia che ha creato da subito disagio. Anche la fame inizia a farsi sentire; non avendo cibo a disposizione, alcuni dei protagonisti dell'attuale edizione hanno deciso di cimentarsi nella loro prima sessione di pesca che non si è rivelata deludente. Nel frattempo è stato acceso il fuoco, ma il regolamento dell'Isola dei Famosi è stato violato. Come recitano le regole, le tribù non possono aiutarsi tra loro. Gli Accoppiados sono riusciti ad accendere il fuoco; ad unirsi sono stati Luca Vetrone e Andrea Lo Cicero, i quali soffiando hanno aiutato le coppie. Vedendo membri delle altre tribù, Simone ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'avventura dell'dei Famosiè iniziata. Dopo la prima puntata di lunedì 17 aprile i naufraghi hanno trascorso la loro prima notte. Non tutti però sono riusciti ad addormentarsi a causa della pioggia che ha creato da subito disagio. Anche la fame inizia a farsi sentire; non avendo cibo a disposizione, alcuni dei protagonisti dell'attuale edizione hanno deciso di cimentarsi nella loro prima sessione di pesca che non si è rivelata deludente. Nel frattempo è stato acceso il fuoco, ma ildell'dei Famosi è stato. Come recitano le regole, le tribù non possono aiutarsi tra loro. Gli Accoppiados sono riusciti ad accendere il fuoco; ad unirsi sono stati Luca Vetrone e Andrea Lo Cicero, i quali soffiando hanno aiutato le coppie. Vedendo membri delle altre tribù, Simone ...

