Isola 17, Christopher Leoni è fidanzato con una famosa ‘figlia d’arte’: ecco chi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Christopher Leoni è uno dei naufraghi di questa nuova edizione dell‘Isola dei Famosi 17. Il modello brasiliano ha approdato in Honduras proprio questo lunedì e già è uno dei concorrenti che ha fatto più chiacchierare il web. In molti lo ricorderanno per aver preso parte come attore in fiction importanti quali “L’onore e il rispetto” o anche “Pupetta – Il coraggio e la passione“. Ma anche per aver gareggiare nel talent show Ballando con le Stelle nell’edizione del 2017, in coppia con Ekaterina Vaganova. A colpire il pubblico è sicuramente il suo sguardo magnetico e la sua presenza scenica notevole, anche se l’attore non si definisce “maschio alfa” come lui stesso ha detto nel video di presentazione: Io non mi considero un maschio alfa, ma un maschio sigma. Maschio sigma va sopra il maschio alfa e controlla l’animale che è dentro di sé. ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 19 aprile 2023)è uno dei naufraghi di questa nuova edizione dell‘dei Famosi 17. Il modello brasiliano ha approdato in Honduras proprio questo lunedì e già è uno dei concorrenti che ha fatto più chiacchierare il web. In molti lo ricorderanno per aver preso parte come attore in fiction importanti quali “L’onore e il rispetto” o anche “Pupetta – Il coraggio e la passione“. Ma anche per aver gareggiare nel talent show Ballando con le Stelle nell’edizione del 2017, in coppia con Ekaterina Vaganova. A colpire il pubblico è sicuramente il suo sguardo magnetico e la sua presenza scenica notevole, anche se l’attore non si definisce “maschio alfa” come lui stesso ha detto nel video di presentazione: Io non mi considero un maschio alfa, ma un maschio sigma. Maschio sigma va sopra il maschio alfa e controlla l’animale che è dentro di sé. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #Isola 17, Christopher Leoni è fidanzato con una famosa ‘figlia d’arte’: ecco chi Come svela Novella2000, lei e l’… - FebyTH : RT @BabiloniaAly: Cristina di Christopher 'Mi ha detto - Evocherò tutti gli spiriti della foresta' Cristopher il nuovo Mowgli #isola… - FebyTH : RT @riccardokun_: Nomino Christopher perché vuole invocare gli spiriti e creare l’arca di Noe per fuggire dall’isola boooh #isola - FebyTH : RT @itsnorab: Cristina: “Nomino Christopher anche perché mi ha detto di non preoccuparmi perché invocherà gli spiriti dell’isola e questo m… - FebyTH : RT @Waitouis: cristina che si è spaventata perché christopher ha detto che invocherà gli spiriti della foresta non ce la faccio #isola -