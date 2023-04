Isola 17, arriva il primo provvedimento disciplinare per alcuni naufraghi: ecco quale regola hanno infranto e qual è stata la punizione (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lunedì 17 aprile è iniziata la diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi, il game show condotto da Ilary Blasi affiancata da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. In diretta dall’Honduras, Alvin. Il naufraghi sono stati divisi in tre Tribù. La Tribù delle donne: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Corinne Clery, Claudia Motta, Helena Prestes e Cristina Scuccia. Quella degli uomini: Christopher Leoni, Luca Vetrone, Andrea Lo Cicero e Marco Predolin. E quella delle coppie: Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Marco Mazzoli e Paolo Noise e i Jalisse, ovvero Alessandra Drusian e Fabio Ricci. Le tribù possono tranquillamente parlare, scambiare battute, qualche confidenza, anche litigare (per fortuna!), ma è severamente vietato dal regolamento aiutarsi fra di loro, che si tratti di accendere ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lunedì 17 aprile è iniziata la diciassettesima edizione de L’dei Famosi, il game show condotto da Ilary Blasi affiancata da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. In diretta dall’Honduras, Alvin. Ilsono stati divisi in tre Tribù. La Tribù delle donne: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Corinne Clery, Claudia Motta, Helena Prestes e Cristina Scuccia. Quella degli uomini: Christopher Leoni, Luca Vetrone, Andrea Lo Cicero e Marco Predolin. E quella delle coppie: Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Marco Mazzoli e Paolo Noise e i Jalisse, ovvero Alessandra Drusian e Fabio Ricci. Le tribù possono tranquillamente parlare, scambiare battute,che confidenza, anche litigare (per fortuna!), ma è severamente vietato dalmento aiutarsi fra di loro, che si tratti di accendere ...

