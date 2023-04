Isa e Chia Cafè | l’angolo delle chiacchiere in libertà 19 04 23

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : Isa e Chia On Air, ogni martedì alle 18 su Radio Stonata: il podcast della puntata del 18/04/23 #Isola… - PrugnaS : @cigicigici isa e chia hanno perso smalto e spirito critico già da un po' - infoitcultura : Isola 17, il riassunto della prima puntata |Isa e Chia - CheyenneTala : RT @cigicigici: aridaje isa e chia messaggio promozionale Ai sensi dell'art. 5, del dlgs - cigicigici : aridaje isa e chia messaggio promozionale Ai sensi dell'art. 5, del dlgs -

In queste ultime ore è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne . E anche stavolta le polemiche non sono certo mancate. Cos'è successo Come riportato dal portale di gossipc'è stato un accesissimo faccia a faccia tra Gemma e Paola. Difatti quest'ultima ha scagliato una bella frecciata velenosa alla Galgani, arrivando a dire che sarebbe affamata. Una ...L'intervista di Sarah Altobello Come riportato testualmente dal sito '', Sarah Altobello ha rilasciato una lunga intervista al programma radiofonico ' Non succederà più ' in onda su Radio ...Anticipazioni a Uomini e Donne . Come riporta il sito, grazie a una spia presente nel corso della registrazione di oggi, ci sono state diverse dinamiche. Partendo dal Trono Classico , la protagonista è Nicole che, a inizio registrazione, ha ...

Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 18/04/23 Isa e Chia

Uomini e Donne, Soraia Ceruti racconta la verità sulla rottura con Luca Salatino: “Se non ho parlato fino ad oggi è perché…” L'ex tronista aveva annunciato la rottura ieri sera e molti rumors parlavan ...Isola 17: l’opinione di Chia sulla prima puntata. Quest'anno non partivo con grandi aspettative, vi dirò. Ma passare da Nicolas Vaporidis, Ed ...