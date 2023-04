Io e mio fratello, avere 30 anni in Calabria. Commedia girata in gran parte ad Altomonte (Di mercoledì 19 aprile 2023) "Io e mio fratello" di Luca Lucini è una Commedia romantica, leggera leggera in terra di Calabria che racconta l’inquieta generazione di trentenni. Protagonista Sofia ( Denise Tantucci) , pecora nera... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 19 aprile 2023) "Io e mio" di Luca Lucini è unaromantica, leggera leggera in terra diche racconta l’inquieta generazione di trentenni. Protagonista Sofia ( Denise Tantucci) , pecora nera...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... biasi_lorena : @Curenna @ZTiziana Come te per me ???? Mio fratello, Leone pure lui, è abbastanza pessimo ????????? - martafranze : mio fratello più piccolo in Spagna a fare la vida loca io 21 anni di essere umano felice di essere sotto le coperte… - chiaracm__ : @acmilan @_OlivierGiroud_ OLIVIERO MIO PADRE MIO FRATELLO - MoviLibertario : Se non paga le tasse è fratello mio tranquillo - lxralxcini : mio fratello vuole fare il simpatico chiudendomi fuori sul balcone bene stasera chiudo il portone completamente e lui non entra in casa -