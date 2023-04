Inzaghi: «Semifinale meritata! Fermi sul terzo gol loro? Vi spiego» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Simone Inzaghi ha parlato su Prime Video dopo Inter-Benfica, che ha decretato l’approdo dei nerazzurri in Semifinale di Champions League. Sfiderà il Milan EMOZIONE ? Inzaghi felice per il grande traguardo: «C’è grande felicità perché è una serata importante per tutta l’Inter. Fatta grandissima partita meritando nel doppio confronto contro una squadra che prima dell’Inter aveva perso solo due volte. Ci giocheremo alla grande questa Semifinale. Io ero felice per i ragazzi e per il cammino. Siamo partiti da un girone difficilissimo contro due squadre fortissime come Bayern Monaco e Barcellona. Queste serate mancavano da tanti anni. Critiche? Non sono un problema, so da dove provengono, chi parla bene e chi male. Altre sono suggerite. Sono concentrato sul lavoro per regalare alla nostra gente queste emozioni». GOL SUBITI ? ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023) Simoneha parlato su Prime Video dopo Inter-Benfica, che ha decretato l’approdo dei nerazzurri indi Champions League. Sfiderà il Milan EMOZIONE ?felice per il grande traguardo: «C’è grande felicità perché è una serata importante per tutta l’Inter. Fatta grandissima partita meritando nel doppio confronto contro una squadra che prima dell’Inter aveva perso solo due volte. Ci giocheremo alla grande questa. Io ero felice per i ragazzi e per il cammino. Siamo partiti da un girone difficilissimo contro due squadre fortissime come Bayern Monaco e Barcellona. Queste serate mancavano da tanti anni. Critiche? Non sono un problema, so da dove provengono, chi parla bene e chi male. Altre sono suggerite. Sono concentrato sul lavoro per regalare alla nostra gente queste emozioni». GOL SUBITI ? ...

