Inzaghi protegge l’Inter e spera di riconquistare San Siro – CdS

Simone Inzaghi è pronto a fare scudo alla squadra e proteggerla dalle critiche. L'obiettivo di questa sera è riconquistare San Siro PROTEZIONE – Il Corriere dello Sport parla di un Simone Inzaghi pronto a difendere la sua squadra dalle critiche. Stasera è probabile che in campo ci sarà la vera Inter e non quella che si vede ultimamente in campionato. Il primo a essere colpito dalle critiche è proprio il tecnico piacentino, che però vuole fare schermo alla squadra. Il tecnico, inoltre, spera che una eventuale vittoria questa sera possa riaccendere la scintilla anche in campionato. L'obiettivo è riconquistare San Siro e tornare a vincere in casa, dopo tre sconfitte consecutive senza nemmeno un gol realizzato. Fonte: Corriere dello Sport – Pietro

