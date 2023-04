Inzaghi: «Inter, questi ragazzi storici! Una la svolta decisiva» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Altre Interviste nel lunghissimo e trionfale post partita di Inter TV dopo l’accesso alle semifinali di Champions League. Ecco Inzaghi, che festeggia anche per il traguardo. IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi è finalmente sollevato per l’esito di Inter-Benfica: «Una grandissima soddisfazione, che è giusto dividere con la società e i tifosi. Un grandissimo traguardo, ottenuto con merito contro una squadra di grande valore. Un termine per definire i ragazzi? Storici, per quello che stanno facendo in Champions League e in Coppa Italia bravissimi. Sappiamo che qualche punto l’abbiamo lasciato in campionato, ma calendario folle con tantissimi infortuni e squalifiche. Ma vogliamo continuare così. È stato importante l’approccio stasera: abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dove abbiamo ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023) Altreviste nel lunghissimo e trionfale post partita diTV dopo l’accesso alle semifinali di Champions League. Ecco, che festeggia anche per il traguardo. IL COMMENTO DEL TECNICO – Simoneè finalmente sollevato per l’esito di-Benfica: «Una grandissima soddisfazione, che è giusto dividere con la società e i tifosi. Un grandissimo traguardo, ottenuto con merito contro una squadra di grande valore. Un termine per definire i? Storici, per quello che stanno facendo in Champions League e in Coppa Italia bravissimi. Sappiamo che qualche punto l’abbiamo lasciato in campionato, ma calendario folle con tantissimi infortuni e squalifiche. Ma vogliamo continuare così. È stato importante l’approccio stasera: abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dove abbiamo ...

