Inzaghi | «Grandissimo traguardo per tutta l’Inter! Qui con il lavoro»

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Simoneha commentato la prestazione dell’Inter contro il Benfica a Sky. Il tecnico nerazzurro si è detto felicissimo della semifinale raggiunta GRANDE– Ecco le parole di Simonedopo Inter-Benfica, partita conclusasi 3-3, risultato che ha permesso ai nerazzurri di accedere alle semifinali: »Penso che sia un grandeperl’Inter perché aspettava da tanto tempo. Con un calendario folle e tanti infortuni siamo in semifinale di Champions e di Coppa Italia. Sono molto felice, abbiamo incontrato una grande squadra che in 8 mesi aveva perso solo 2 partite. Derby in semifinale?, sappiamo il derby cosa rappresenta. Adesso ce la giocheremo, sappiamo che abbiamo fatto unpercorso. Quando ci ...

Come in finale, un fiero trionfo sul Liverpool, battuto per 2 a 1 il 23 maggio del 2007 con doppietta di Pippoopportunista del gol. Leggi Anche Spalletti dopo l'uscita dalla ...Il tecnico nerazzurro gli ha risposto: "È uncantante. Speriamo sia anche fortunato nelle previsioni", risponde Simonenella conferenza stampa di vigilia di Inter - Benfica , ...Dovremo venirne a capo tutti assieme sapendo che potremmo essere nelle prime quattro d'Europa e sarebbe untraguardo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone, in conferenza ...

Sarà il derby di Milano tra Inter e Milan una delle due semifinali della Champions League 2022/23. I nerazzurri pareggiano 3-3 col Benfica a San Siro, completando l'opera dopo la vittoria di Lisbona e ...Superata la prova Benfica con un pareggio per 3-3. Il prossimo 9 maggio la sfida da brividi contro il Milan Milano – L’Inter si fa raggiungere nel finale sul 3-3 dal Benfica ma passa il turno e si reg ...