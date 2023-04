Inzaghi | «Gol del 3-3? Avevamo sentito un fischio! Grazie de Vrij»

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Conferenza peral termine di Inter-Benfica, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Dalla sala stampa del Meazza ecco le dichiarazioni dell’allenatore sul match di stasera. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di Inter-Benfica. C’è il rammarico per il gol subito alla fine?un fischio, anche dalla panchina. I ragazzi si sono fermati, poi è chiaro che dispiace prendere un gol del genere quando la partita era finita. Rispetto alle due partite di gennaio, dove l’Inter è stata superiore, cosa si aspetta? Abbiamo visto in questi anni col Milan di aver fatto tante partite: è una squadra di assoluto valore. Vedremo come ci arriveranno le due squadre, abbiamo ancora una partita con la Juventus. A parte Skriniar ho la fortuna di ...

Al termine della partita di San Siro (3 - 3), il tecnico nerazzurro Simoneè intervenuto a ... L'ESULTANZA PER IUN PESO TOLTO - 'No, ero felice per i ragazzi per il cammino fatto in ...Dopo lo 0 - 0 dell'andata, l'Inter prova a segnare ildecisivo per conquistare la finale e al ... A confronto due tecnici, Simonee Stefano Pioli , che si giocano tutto in Europa e allo ...DA APPLAUSI/3 - Mancavano 25 minuti, ma il Benfica si è arreso e l'Inter è ripartita di ...ha provveduto ai cambi poco dopo la mezz'ora, dentro Lukaku (per Dzeko), Correa (per Lautaro) e ...

Inzaghi festeggia la qualificazione dell'Inter e svela un retroscena sul gol del 3-3 90min

Diego Milito ha parlato a Prime Video dopo il 3-3 tra Inter e Benfica con i nerazzurri in semifinale di Champions ...CHAMPIONS LEAGUE - Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato a margine della qualificazione ottenuta in semifinale dopo il 3-3 col Benfica: "C'è ...