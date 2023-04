Inzaghi, fiducia totale nell’undici di Champions League. Conferme (Di mercoledì 19 aprile 2023) Simone Inzaghi ha individuato il suo undici per l’Inter di questa stagione e sembra intenzionato a non cambiarlo ancora una volta. Dal 18 gennaio, giorno della Supercoppa Italiana, nelle partite più importanti hanno giocato sempre gli stessi. fiducia – Simone Inzaghi non vuole cambiare, non vuole prestarsi al nemico in una partita che potrà diventare una guerra vista l’aggressività dei giocatori del Benfica. L’Inter parte con un vantaggio di due gol maturato all’Estadio Da Luz, ma il tecnico piacentino dovrebbe partire come se si iniziasse dallo 0-0. Le scelte mostrano il coraggio di Inzaghi, che affronterà la partita con Edin Dzeko in attacco e gli stessi undici della gara di andata e degli ottavi di finale col Porto. La fiducia dell’allenatore nei suoi calciatori è encomiabile, aldilà delle assenze ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023) Simoneha individuato il suo undici per l’Inter di questa stagione e sembra intenzionato a non cambiarlo ancora una volta. Dal 18 gennaio, giorno della Supercoppa Italiana, nelle partite più importanti hanno giocato sempre gli stessi.– Simonenon vuole cambiare, non vuole prestarsi al nemico in una partita che potrà diventare una guerra vista l’aggressività dei giocatori del Benfica. L’Inter parte con un vantaggio di due gol maturato all’Estadio Da Luz, ma il tecnico piacentino dovrebbe partire come se si iniziasse dallo 0-0. Le scelte mostrano il coraggio di, che affronterà la partita con Edin Dzeko in attacco e gli stessi undici della gara di andata e degli ottavi di finale col Porto. Ladell’allenatore nei suoi calciatori è encomiabile, aldilà delle assenze ...

