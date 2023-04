Vai agli ultimi Twett sull'argomento... De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: #InterBenfica, Inzaghi esulta: 'La semifinale è un sogno, si lavora ogni giorno per serate così' #UCL - sportli26181512 : Inzaghi esulta: 'La semifinale è un sogno, si lavora ogni giorno per serate così'. E sulle critiche...: Inzaghi esu… - Gazzetta_it : #InterBenfica, Inzaghi esulta: 'La semifinale è un sogno, si lavora ogni giorno per serate così' #UCL - Ftbnews24 : #Inter-Benfica, esulta Lautaro: “Orgoglioso di essere nerazzurro, ora testa al derby” #Champions League, Inter, Lau… - kizza_marxel : RT @GiacomoMoccetti: Simone Inzaghi esulta bene ma non benissimo -

Nelle coppe è un'altra Inter e nelle coppe è un altro Simone, che dopo il pareggio contro il Benfica che vale l'accesso alla semifinale con il Milan si gode il traguardo europeo: "C'è grande felicità - commenta l'allenatore nerazzurro - , abbiamo ...Il Milan di Stefano Pioli ha staccato il pass per le semifinali di Champions League e ora attende la vincente del match di questa sera tra l'Inter di Simonee il Benfica. Il popolo rossonero ha gioito per un traguardo importante che non raggiungeva da 16 anni e anche il numero uno di RedBird Gerry Cardinale, che non era Napoli per impegni ...Pioli: "Ci davano tutti sfavoriti, ma abbiamo un cuore grande! Ora, probabilmente, ci sarà ... dove la squadra dinon riesce proprio a replicare le ottime cose fatte in Champions. È ...

Inzaghi esulta: "La semifinale è un sogno, si lavora ogni giorno per serate così". E sulle critiche... La Gazzetta dello Sport

Dopo il pareggio contro il Benfica, Lautaro Martinez ha commentato la gara dell'Inter e il prossimo derby in semifinale di Champions League ...Il numero uno di RedBird Gerry Cardinale non era presente sugli spalti del Maradona per assistere al ritorno dei quarti di finale Napoli-Milan, ma ha mandato un messaggio a Pioli al termine della gara ...