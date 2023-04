Inzaghi, è la notte più delicata: col Benfica per cambiare rotta, l’Inter vuole il derby in semifinale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tutto in novanta minuti. l’Inter si gioca tutto, Inzaghi di più: col Benfica si scende in campo nell’isola felice della Champions League, l’unica coppa in cui, a dispetto invece delle difficoltà presunte (ma va detto che Porto e Benfica, nel mazzo, erano ottime pescate), la squadra nerazzurra ha fatto vedere di che pasta è fatta. In campionato, invece, per il momento è un disastro assoluto: un punto nelle ultime cinque partite per chi l’anno scorso è arrivato a due punti dallo scudetto e che invece adesso è relegato al quinto posto, fuori dalla zona Champions. E il cerchio si chiude. In attesa di provare a giocarla anche il prossimo anno, c’è la grande occasione di tornare in semifinale, dove si manca dall’anno del Triplete. E con una semifinale che sarebbe un derby ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tutto in novanta minuti.si gioca tutto,di più: colsi scende in campo nell’isola felice della Champions League, l’unica coppa in cui, a dispetto invece delle difficoltà presunte (ma va detto che Porto e, nel mazzo, erano ottime pescate), la squadra nerazzurra ha fatto vedere di che pasta è fatta. In campionato, invece, per il momento è un disastro assoluto: un punto nelle ultime cinque partite per chi l’anno scorso è arrivato a due punti dallo scudetto e che invece adesso è relegato al quinto posto, fuori dalla zona Champions. E il cerchio si chiude. In attesa di provare a giocarla anche il prossimo anno, c’è la grande occasione di tornare in, dove si manca dall’anno del Triplete. E con unache sarebbe un...

