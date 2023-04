Investita sulle strisce pedonali dopo aver festeggiato le dimissione dall’ospedale: l’automobilista era ubriaco (Di mercoledì 19 aprile 2023) Stava attraversando le strisce comunali quando è stata travolta da un furgone sotto gli occhi del figlio. È tutto avvenuto martedì sera sul lungomare Sirena a Tortoreto (Teramo) come riporta Il Messaggero. Per Roberta Fiano, 56 anni, originaria di Martinsicuro (Abruzzo), non c’è stato nulla da fare. Accanto a lei un’amica di 51 anni che è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Mazzini di Teramo. Illeso il figlio della vittima. Sono stati alcuni passanti a chiamare i soccorsi. Il personale sanitario ha cercato di rianimare la 56enne che era stata sbalzata a terra alcuni metri più in là. Il conducente del furgone, 39 anni, è stato arrestato perché risultato positivo all’alcoltest. All’uomo vengono contestati l’omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari. L’impatto è avvenuto davanti al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Stava attrsando lecomunali quando è stata travolta da un furgone sotto gli occhi del figlio. È tutto avvenuto martedì sera sul lungomare Sirena a Tortoreto (Teramo) come riporta Il Messaggero. Per Roberta Fiano, 56 anni, originaria di Martinsicuro (Abruzzo), non c’è stato nulla da fare. Accanto a lei un’amica di 51 anni che è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Mazzini di Teramo. Illeso il figlio della vittima. Sono stati alcuni passanti a chiamare i soccorsi. Il personale sanitario ha cercato di rianimare la 56enne che era stata sbalzata a terra alcuni metri più in là. Il conducente del furgone, 39 anni, è stato arrestato perché risultato positivo all’alcoltest. All’uomo vengono contestati l’omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari. L’impatto è avvenuto davanti al ...

