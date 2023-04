investire 12.000€ a medio termine con Poste: interessi lordi a 2500€ in poco tempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il 20 settembre scorso Poste Italiane ha lanciato un nuovo buono fruttifero postale (bfp) denominato Rinnova. Si tratta di un titolo che possono sottoscrivere solo i clienti di Poste che rimborsino uno o più bfp cartacei o dematerializzati arrivati a scadenza ma non prescritti. Questo buono offre gli interessi a medio termine più alti della gamma, andiamo a scoprire interessi e condizioni all’interno dell’articolo. Il nuovo “Rinnova” titolo promette tassi discreti (ovviamente non straordinari, ma di questi tempi è meglio accontentarsi): si parla di cifre molto basse se si fa il confronto coi meravigliosi anni Ottanta, quando c’erano tassi che arrivavano fino al 12,98%. All’epoca riscuotere un buono poteva significare potersi permettere l’acquisto di un’utilitaria. Ma torniamo al ... Leggi su blowingpost (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il 20 settembre scorsoItaliane ha lanciato un nuovo buono fruttifero postale (bfp) denominato Rinnova. Si tratta di un titolo che possono sottoscrivere solo i clienti diche rimborsino uno o più bfp cartacei o dematerializzati arrivati a scadenza ma non prescritti. Questo buono offre glipiù alti della gamma, andiamo a scopriree condizioni all’interno dell’articolo. Il nuovo “Rinnova” titolo promette tassi discreti (ovviamente non straordinari, ma di questi tempi è meglio accontentarsi): si parla di cifre molto basse se si fa il confronto coi meravigliosi anni Ottanta, quando c’erano tassi che arrivavano fino al 12,98%. All’epoca riscuotere un buono poteva significare potersi permettere l’acquisto di un’utilitaria. Ma torniamo al ...

