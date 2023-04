Intervista-choc a Michael Schumacher: "Come stai oggi?", un caso agghiacciante (Di mercoledì 19 aprile 2023) C'è chi dell'intelligenza artificiale ha abusato. Si tratta di Die Aktuelle, rivista tedesca che creato un'Intervista con Michael Schumacher. Una simulazione generata dall'applicazione character.ai. Il settimanale ha pubblicato domande e risposte fasulle. Tra queste: "Come sei stato dopo l'incidente che hai avuto nel 2013?" e "Come stai oggi?". Tra le repliche: "La mia vita è completamente cambiata". Un commento generato prendendo spunto dalle poche dichiarazioni pubbliche rilasciate dalla moglie Corinna e dal figlio Mick in questi nove anni. Un'Intervista che ha suscitato scalpore. In molti hanno accusato il magazine di voler speculare sulla curiosità delle persone nel sapere le condizioni del sette volte campione del mondo di Formula 1 dopo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) C'è chi dell'intelligenza artificiale ha abusato. Si tratta di Die Aktuelle, rivista tedesca che creato un'con. Una simulazione generata dall'applicazione character.ai. Il settimanale ha pubblicato domande e risposte fasulle. Tra queste: "sei stato dopo l'incidente che hai avuto nel 2013?" e "?". Tra le repliche: "La mia vita è completamente cambiata". Un commento generato prendendo spunto dalle poche dichiarazioni pubbliche rilasciate dalla moglie Corinna e dal figlio Mick in questi nove anni. Un'che ha suscitato scalpore. In molti hanno accusato il magazine di voler speculare sulla curiosità delle persone nel sapere le condizioni del sette volte campione del mondo di Formula 1 dopo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cris75_r : RT @vlahovismopuro: Ha trovato più visibilità mediatica il rutto libero di intercettazioni irrilevanti tipo quella in cui l'entourage di Ch… - ddaniele14 : @ParticipioPart ma pensa da dove nasce la predica!NAPOLI - Ferlaino apre gli armadi segreti del Napoli che fu di Ma… - onga_ku : RT @vlahovismopuro: Ha trovato più visibilità mediatica il rutto libero di intercettazioni irrilevanti tipo quella in cui l'entourage di Ch… - Adenuricfla : RT @vlahovismopuro: Ha trovato più visibilità mediatica il rutto libero di intercettazioni irrilevanti tipo quella in cui l'entourage di Ch… - Lauromora73 : RT @vlahovismopuro: Ha trovato più visibilità mediatica il rutto libero di intercettazioni irrilevanti tipo quella in cui l'entourage di Ch… -