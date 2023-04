Inter, Zhang: “Vendere? Non ho parlato con nessuno, voglio vincere” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha parlato a Prime Video dopo il passaggio dei nerazzurri alle semifinali di Champions League. Ecco le sue parole: “Vendere? Finché sarò qui, lotterò per vincere e rimanere al top. Non stiamo parlando con nessuno, siamo solo concentrati a lavorare per vincere ogni singola partita, ogni singolo trofeo. Tanto per tutti noi. Siamo partiti da lontano, con tanta gente che non aveva vinto nulla. Siamo pronti ad andare avanti”. E ancora: “Derby? Sarà una chance per una rivincita, per la storia e per la scorsa stagione. Ovvio che sono emozionato a dover vivere questa partita. Ora ogni partita è una finale, a prescindere dall’avversario. In campionato dobbiamo fare di tutto come fatto in Champions”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il presidente dell’, Steven, haa Prime Video dopo il passaggio dei nerazzurri alle semifinali di Champions League. Ecco le sue parole: “? Finché sarò qui, lotterò pere rimanere al top. Non stiamo parlando con, siamo solo concentrati a lavorare perogni singola partita, ogni singolo trofeo. Tanto per tutti noi. Siamo partiti da lontano, con tanta gente che non aveva vinto nulla. Siamo pronti ad andare avanti”. E ancora: “Derby? Sarà una chance per una rivincita, per la storia e per la scorsa stagione. Ovvio che sono emozionato a dover vivere questa partita. Ora ogni partita è una finale, a prescindere dall’avversario. In campionato dobbiamo fare di tutto come fatto in Champions”. SportFace.

