Inter, Zhang lascia: la cessione è molto vicina (Di mercoledì 19 aprile 2023) Proprio mentre la stagione dell’Inter è in bilico su più fronti si fa largo una clamorosa operazione finanziaria. Da mesi girano attorno all’Inter voci circa la volontà di Suning di disimpegnarsi. Ora, però, gli intendimenti del presidente Steven Zhang sembrano essere chiari. La cessione del club nerazzurro appare molto vicina. Futuro in bilico per l’Inter? Foto: Ansa – formatonewsNon di certo un buon momento per parlare di questioni societarie. La stagione dell’Inter, infatti, è ancora a dir poco in bilico, con i suoi risultati altalenanti in campionato, ma con la Champions League e la Coppa Italia che, invece, danno agli uomini di Simone Inzaghi grandi speranze. Insomma, non sarebbe affatto il momento di parlare di dinamiche che ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 19 aprile 2023) Proprio mentre la stagione dell’è in bilico su più fronti si fa largo una clamorosa operazione finanziaria. Da mesi girano attorno all’voci circa la volontà di Suning di disimpegnarsi. Ora, però, gli intendimenti del presidente Stevensembrano essere chiari. Ladel club nerazzurro appare. Futuro in bilico per l’? Foto: Ansa – formatonewsNon di certo un buon momento per parlare di questioni societarie. La stagione dell’, infatti, è ancora a dir poco in bilico, con i suoi risultati altalenanti in campionato, ma con la Champions League e la Coppa Italia che, invece, danno agli uomini di Simone Inzaghi grandi speranze. Insomma, non sarebbe affatto il momento di parlare di dinamiche che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (MF-Milano Finanza) Steven #Zhang ritenuto inadempiente per 250 milioni di euro a Hong Kong. Gli istituti bancari o… - marifcinter : L'arrivo dell'#Inter al da Luz. Con il presidente Zhang e gli AD Marotta e Antonello anche il presidente del Senato… - brichiel : RT @CalcioFinanza: Non solo la sfida dell’Inter col Benfica: per Steven Zhang oggi prevista la prima udienza a Milano sulla causa per i 300… - DAVIDE8231460 : RT @Mikfinoallafine: ??ACCADE OGGi - Gerri3795 : @Inter @ChampionsLeague Oggi iniziano i 20 giorni più importanti della storia dell'Inter, che su 3 competizioni aff… -