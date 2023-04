Inter ora devi regalarti il derby. Maignan è il più forte (Di mercoledì 19 aprile 2023) Contro il Benfica Inzaghi ha il dovere di regalare ai nerazzurri la semifinale contro il Milan. Maignan è il portiere più forte, a Napoli ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Contro il Benfica Inzaghi ha il dovere di regalare ai nerazzurri la semifinale contro il Milan.è il portiere più, a Napoli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sandrogozi : Uno dei migliori esempi di come in #Italia si odiano le eccellenze e si inventano gli scandali per distruggerle… - reportrai3 : Un accordo tra le parti rimasto fino ad oggi segreto obbliga l’Inter a risarcire alcune delle vittime di indagini i… - fanpage : Il Diavolo sale in Paradiso Il Milan vola alle Semifinali di Champions League. Ora i rossoneri aspettano la vincen… - pbrex668 : RT @mvcalcio: Ora una preghiera alle tifoserie di Milan e Inter: rendiamo il giusto omaggio ad un avvenimento storico come un #derby in sem… - Gio_Conforto : RT @Guidolino8: Juventus Salernitana Udinese Fiorentina Monza Inter Bologna Sampdoria Non perdiamo di vista il vero capolavoro… -