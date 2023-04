Inter, occhio al cartellino giallo: in quattro rischiano l’eventuale semifinale di andata (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sale l’attesa per Inter-Benfica, ma occhio al cartellino giallo: 4 nerazzurri in diffida Manca sempre meno all’attesissima sfida tra Inter e Benfica in programma per questa sera e valida per il ritorno dei quarti di finale della Champions League. I nerazzurri dovranno prestare particolare attenzione anche al cartellino giallo: son ben 4 i giocatori in diffida e che, in caso di ammonizione, salteranno l’eventuale andata della semifinale contro il Milan, che ieri ha eliminato il Napoli. A saltare eventualmente il prossimo turno con l’ammonizione sono Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco ed Edin Dzeko. Ai quattro si aggiunge anche l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, ma la cui ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sale l’attesa per-Benfica, maal: 4 nerazzurri in diffida Manca sempre meno all’attesissima sfida trae Benfica in programma per questa sera e valida per il ritorno dei quarti di finale della Champions League. I nerazzurri dovranno prestare particolare attenzione anche al: son ben 4 i giocatori in diffida e che, in caso di ammonizione, salterannodellacontro il Milan, che ieri ha eliminato il Napoli. A saltare eventualmente il prossimo turno con l’ammonizione sono Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco ed Edin Dzeko. Aisi aggiunge anche l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, ma la cui ...

