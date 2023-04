Inter, occhio ai diffidati: Inzaghi e 4 big a rischio squalifica per l'eventuale derby (Di mercoledì 19 aprile 2023) Raggiungere l'obiettivo per prendersi la nona semifinale di Champions e, possibilmente, mantenere i nervi saldi per evitare brutte sorprese. La missione dei nerazzurri questa sera a San Siro sarà ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Raggiungere l'obiettivo per prendersi la nona semifinale di Champions e, possibilmente, mantenere i nervi saldi per evitare brutte sorprese. La missione dei nerazzurri questa sera a San Siro sarà ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Inter, occhio ai diffidati: Inzaghi e 4 big a rischio squalifica per l’eventuale derby: Inter, occhio ai diffidati:… - Gazzetta_it : Inter, occhio ai diffidati: Inzaghi e 4 big a rischio squalifica per l’eventuale derby #UCL #InterBenfica - Alex1979Bass : @ConcyNick @juventusfans Quale gioco? Il Milan poco o tanto ha pagato, l’Inter no. Chi ha fatto sparire certe telef… - StefanoVerbania : @alessiomagno1 @AnnaSimo72 @AnnaMariaDeFalc Ridi ridi??, occhio poi a non uscire?? perché tu lo sai anche meglio di m… - MarioFCIM : @oceanjerrie @Inter Occhio che a dire sono in ginocchio è un attimo essere fraintesa. -