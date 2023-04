Inter o Benfica? Arriva la ‘gufata’ del milanista Krunic: “Preferisco…” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Milan si gode già il viaggio verso la semifinale. L’Inter attende il Benfica, ma occhio alla gufata che Arriva dal rossonero Krunic. Napoli eliminato e semifinale guadagnata. Il cammino nella UEFA Champions League da parte del Milan è importantissimo e può diventare addirittura storico nel giro di tre partite. I rossoneri non Arrivavano tra le prime Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Milan si gode già il viaggio verso la semifinale. L’attende il, ma occhio alla gufata chedal rossonero. Napoli eliminato e semifinale guadagnata. Il cammino nella UEFA Champions League da parte del Milan è importantissimo e può diventare addirittura storico nel giro di tre partite. I rossoneri nonvano tra le prime Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SiaranBolaLive : Real Madrid 32x Semifinalist ? Milan 14x Semifinalist ? Bayern Munchen 20x Semifinalist Inter 8x Semifinalist Benf… - Gazzetta_it : Inter-Benfica da record: 8 milioni d'incasso e primato della storia nerazzurra - SimoneTogna : Per ora grande sportività tra i tifosi dell’Inter e quelli del Benfica. Bravi! #InterBenfica #ChampionsLeague - pietrogal : RT @CalcioFinanza: Non solo la sfida dell’Inter col Benfica: per Steven Zhang oggi prevista la prima udienza a Milano sulla causa per i 300… - 3Maldinista : RT @PianiMino: “Eravamo a Castel Volturno: al momento del sorteggio del Milan c'è stata una reazione rumorosa, un po' di pancia e un po' di… -