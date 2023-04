Inter, Moratti: «Infastidito da Calciopoli, dovevo chiedere i danni» (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha commentato la puntata di Report su Calciopoli andata in onda l’altra sera A margine della presentazione del libro “InterOttanta” in quel di Milano, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha parlato in questa maniera di Calciopoli. Calciopoli, LE PAROLE– «Mi ha Infastidito il tentativo di mettere alla pari la situazione dell’Inter a quella della Juventus, quando tu ti comporti in modo normale e vieni accusato da invece chi si comporta in altro modo tanto per mettere tutto insieme, dà molto fastidio» CONTINUA SU InterNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’ex presidente dell’Massimoha commentato la puntata di Report suandata in onda l’altra sera A margine della presentazione del libro “Ottanta” in quel di Milano, l’ex presidente dell’Massimoha parlato in questa maniera di, LE PAROLE– «Mi hail tentativo di mettere alla pari la situazione dell’a quella della Juventus, quando tu ti comporti in modo normale e vieni accusato da invece chi si comporta in altro modo tanto per mettere tutto insieme, dà molto fastidio» CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

