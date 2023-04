Inter-Milan, derby in semifinale Champions. I nerazzurri segnano tre gol al Benfica, poi si siedono. Finisce 3-3. Pagelle (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tredici anni dopo il trionfo di Mourinho, l'Inter approda alla semifinale di Champions. Pareggiando con il Benfica dopo lo straordinario successo ottenuto a Lisbona nella gara d'andata (2-0, ndr). Stavolta a San Siro Finisce 3-3 grazie alle reti di Barella, Lautaro e Correa per i nerazzurri, e di Aursnes, Antonio Silva e Musa per i portoghesi, che evitano inutilmente un altro ko proprio nel finale Leggi su firenzepost (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tredici anni dopo il trionfo di Mourinho, l'approda alladi. Pareggiando con ildopo lo straordinario successo ottenuto a Lisbona nella gara d'andata (2-0, ndr). Stavolta a San Siro3-3 grazie alle reti di Barella, Lautaro e Correa per i, e di Aursnes, Antonio Silva e Musa per i portoghesi, che evitano inutilmente un altro ko proprio nel finale

